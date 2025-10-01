Johnson & Johnson Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in New York City Area hjá Johnson & Johnson eru á bilinu $81.6K á year fyrir 23 til $116K á year fyrir 24. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $95K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Johnson & Johnson. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
