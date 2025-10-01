Fyrirtækjaskrá
Johnson & Johnson
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • New York City Area

Johnson & Johnson Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in New York City Area hjá Johnson & Johnson eru á bilinu $81.6K á year fyrir 23 til $116K á year fyrir 24. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $95K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Johnson & Johnson. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
23
Software Engineer(Byrjendaþrep)
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
Senior Software Engineer
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Skoða 1 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Johnson & Johnson?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Johnson & Johnson in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $122,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Johnson & Johnson fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in New York City Area er $90,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Johnson & Johnson

Tengd fyrirtæki

  • Optum
  • NRC Health
  • UnitedHealth Group
  • Anthem
  • Amwell
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði