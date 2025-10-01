Johnson & Johnson Vélaverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Vélaverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Johnson & Johnson eru á bilinu $117K á year fyrir 23 til $305K á year fyrir 30. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $175K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Johnson & Johnson. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
