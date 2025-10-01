Johnson & Johnson Gagnafræðingur Laun á New York City Area

Gagnafræðingur kjör in New York City Area hjá Johnson & Johnson eru á bilinu $92.4K á year fyrir 23 til $232K á year fyrir 30. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $220K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Johnson & Johnson. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
