Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Vélaverkfræðingur

  • Öll Vélaverkfræðingur laun

Jaguar Land Rover Vélaverkfræðingur Laun

Miðgildi Vélaverkfræðingur launapakka in United Kingdom hjá Jaguar Land Rover er samtals £46.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Jaguar Land Rover. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£46.5K
Stig
C Grade
Grunnlaun
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Jaguar Land Rover şirketindeki in United Kingdom Vélaverkfræðingur pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £62,764 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Jaguar Land Rover şirketinde Vélaverkfræðingur rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £46,489 tutarındadır.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Jaguar Land Rover

