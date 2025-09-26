Jabil Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Jabil
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Taiwan hjá Jabil eru á bilinu NT$1.25M á year fyrir Software Engineer II til NT$1.63M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Taiwan er samtals NT$1.4M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Jabil. Síðast uppfært: 9/26/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
(Byrjendaþrep)
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

