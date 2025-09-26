Fyrirtækjaskrá
Jabil
Jabil Vélaverkfræðingur Laun

Miðgildi Vélaverkfræðingur launapakka in United States hjá Jabil er samtals $135K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Jabil. Síðast uppfært: 9/26/2025

Miðgildi launa
company icon
Jabil
Product Engineer
Boston, MA
Samtals á ári
$135K
Stig
Mechanical Engineer IV
Grunnlaun
$135K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
6 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Jabil?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

