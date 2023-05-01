Fyrirtækjaskrá
ITC Holdings
ITC Holdings Laun

Miðgildi launa hjá ITC Holdings er $96,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur . Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá ITC Holdings. Síðast uppfært: 11/22/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $96K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá ITC Holdings er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $96,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ITC Holdings er $96,000.

