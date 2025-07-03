Fyrirtækjaskrá
Iron Systems
Iron Systems Laun

Laun hjá Iron Systems eru á bilinu $12,240 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $111,440 fyrir Tækniforritstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Iron Systems. Síðast uppfært: 11/21/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
$12.2K
Tækniforritstjóri
$111K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Iron Systems er Tækniforritstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $111,440. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Iron Systems er $61,840.

