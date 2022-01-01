Fyrirtækjaskrá
iRhythm
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

iRhythm Laun

Launasvið iRhythm eru frá $124,375 í heildarbótum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri enda til $357,700 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá iRhythm. Síðast uppfært: 8/19/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $211K
Viðskiptagreinir
$154K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Markaðsrekstur
$124K
Vörustjóri
$266K
Sala
$199K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$358K
UX rannsakandi
$153K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá iRhythm eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (25.00% árlega)

Ertu með spurningar? Spyrðu samfélagið.

Heimsæktu Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn frá mismunandi fyrirtækjum, fáðu ferla ráðleggingar og fleira.

Heimsækja núna!

Algengar spurningar

The highest paying role reported at iRhythm is Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $357,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iRhythm is $188,876.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir iRhythm

Tengd fyrirtæki

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði