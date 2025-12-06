Fyrirtækjaskrá
iQIYI
iQIYI Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Taiwan hjá iQIYI er á bilinu NT$756K til NT$1.04M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka iQIYI. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá iQIYI in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$1,035,161. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá iQIYI fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$756,117.

