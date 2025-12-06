Fyrirtækjaskrá
InVivo Biosystems
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Lausnararkitekt

  • Öll Lausnararkitekt laun

InVivo Biosystems Lausnararkitekt Laun

Meðaltal Lausnararkitekt heildarlauna in Canada hjá InVivo Biosystems er á bilinu CA$122K til CA$177K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka InVivo Biosystems. Síðast uppfært: 12/6/2025

Meðaltal heildarlauna

$101K - $117K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$88.7K$101K$117K$129K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Lausnararkitekt innsendingarnars hjá InVivo Biosystems til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá InVivo Biosystems?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Lausnararkitekt tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá InVivo Biosystems in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$177,067. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá InVivo Biosystems fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in Canada er CA$122,013.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá InVivo Biosystems

Tengd fyrirtæki

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Roblox
  • Spotify
  • Facebook
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/invivo-biosystems/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.