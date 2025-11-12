Intuit Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Intuit eru á bilinu $146K á year fyrir Software Engineer 1 til $469K á year fyrir Architect. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $279K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer 1
$146K
$118K
$16.4K
$11.8K
Software Engineer 2
$203K
$152K
$38.8K
$11.4K
Senior Software Engineer
$256K
$180K
$59.6K
$16.5K
Staff Software Engineer
$330K
$210K
$82.9K
$36.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)