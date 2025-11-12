Intuit Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Israel

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Israel hjá Intuit eru á bilinu ₪478K á year fyrir Software Engineer 2 til ₪435K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Israel er samtals ₪476K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)