Intuit Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater San Diego Area

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater San Diego Area hjá Intuit eru á bilinu $125K á year fyrir Software Engineer 1 til $329K á year fyrir Staff Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater San Diego Area er samtals $254K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer 1
$125K
$108K
$12.5K
$5K
Software Engineer 2
$176K
$137K
$26.6K
$12.3K
Senior Software Engineer
$257K
$175K
$63.1K
$19.2K
Staff Software Engineer
$329K
$208K
$90.2K
$30.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)