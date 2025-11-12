Fyrirtækjaskrá
Intuit
Intuit Talangaleitartæknir Laun á United States

Miðgildi Talangaleitartæknir launapakka in United States hjá Intuit er samtals $200K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025

Miðgildi launa
company icon
Intuit
Technical Recruiter
San Francisco, CA
Samtals á ári
$200K
Stig
Principal Recruiter
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Talangaleitartæknir hjá Intuit in United States er árleg heildarlaun upp á $255,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intuit fyrir Talangaleitartæknir hlutverkið in United States er $161,000.

