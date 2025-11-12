Fyrirtækjaskrá
Intuit
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Vöruhönnuður

  • Notendaupplifunarhönnuður

  • Greater San Diego Area

Intuit Notendaupplifunarhönnuður Laun á Greater San Diego Area

Notendaupplifunarhönnuður kjör in Greater San Diego Area hjá Intuit eru á bilinu $239K á year fyrir Senior Product Designer til $490K á year fyrir Principal Product Designer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater San Diego Area er samtals $235K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$239K
$170K
$54.1K
$14.8K
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Notendaupplifunarhönnuður hjá Intuit in Greater San Diego Area er árleg heildarlaun upp á $489,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intuit fyrir Notendaupplifunarhönnuður hlutverkið in Greater San Diego Area er $208,000.

