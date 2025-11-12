Fyrirtækjaskrá
Intuit Notendaupplifunarhönnuður Laun á Greater Bengaluru

Notendaupplifunarhönnuður kjör in Greater Bengaluru hjá Intuit eru á bilinu ₹4.04M á year fyrir Product Designer 2 til ₹6.69M á year fyrir Senior Product Designer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹3.86M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Flytja út gögnSkoða laus störf

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Notendaupplifunarhönnuður hjá Intuit in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹6,913,551. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intuit fyrir Notendaupplifunarhönnuður hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹3,859,798.

Úrvalsstörf

