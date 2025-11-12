Fyrirtækjaskrá
  • Laun
  • Vöruhönnuður

  • Notendaupplifunarhönnuður

  • Canada

Intuit Notendaupplifunarhönnuður Laun á Canada

Notendaupplifunarhönnuður kjör in Canada hjá Intuit eru á bilinu CA$143K á year fyrir Product Designer 2 til CA$224K á year fyrir Staff Product Designer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$218K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intuit. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Intuit eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Notendaupplifunarhönnuður hjá Intuit in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$508,487. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intuit fyrir Notendaupplifunarhönnuður hlutverkið in Canada er CA$218,216.

