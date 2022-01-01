Fyrirtækjaskrá
Interactive Brokers
Interactive Brokers Laun

Laun hjá Interactive Brokers eru á bilinu $11,558 í heildarjöfnum á ári fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) í neðri kantinum til $400,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Interactive Brokers. Síðast uppfært: 11/25/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netöryggisfræðingur
Median $280K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $400K

Viðskiptarekstur
$109K
Gagnafræðingur
$116K
Gagnafræðingur
$132K
Mannauður
$85.4K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$11.6K
Lögfræði
$106K
Markaðssetning
$106K
Vöruhönnuður
$174K
Vörustjóri
$99.5K
Verkefnisstjóri
$189K
Ávinnslutímaáætlun

10%

ÁR 1

15%

ÁR 2

15%

ÁR 3

15%

ÁR 4

15%

ÁR 5

15%

ÁR 6

15%

ÁR 7

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Interactive Brokers eru RSUs háð 7 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 10% ávinst á 1st-ÁR (10.00% árlega)

  • 15% ávinst á 2nd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 3rd-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 4th-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 5th-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 6th-ÁR (15.00% árlega)

  • 15% ávinst á 7th-ÁR (15.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Interactive Brokers er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $400,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Interactive Brokers er $160,026.

