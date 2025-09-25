Intact Financial Corporation Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Canada hjá Intact Financial Corporation er samtals CA$77.4K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Intact Financial Corporation. Síðast uppfært: 9/25/2025

Miðgildi launa
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Samtals á ári
CA$77.4K
Stig
L4
Grunnlaun
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
0 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Intact Financial Corporation in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$136,569. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Intact Financial Corporation fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Canada er CA$77,099.

