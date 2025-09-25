Fyrirtækjaskrá
Instacart
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Samstarfsaðilastjóri

  • Öll Samstarfsaðilastjóri laun

Instacart Samstarfsaðilastjóri Laun

Meðaltal Samstarfsaðilastjóri heildarlauna in United States hjá Instacart er á bilinu $233K til $318K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal heildarlauna

$249K - $301K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$233K$249K$301K$318K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Samstarfsaðilastjóri innsendingarnars hjá Instacart til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Samstarfsaðilastjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Samstarfsaðilastjóri hjá Instacart in United States er árleg heildarlaun upp á $317,840. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Instacart fyrir Samstarfsaðilastjóri hlutverkið in United States er $232,900.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Instacart

Tengd fyrirtæki

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði