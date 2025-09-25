Instacart Markaðsrekstur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Markaðsrekstur heildarlauna in United States hjá Instacart er á bilinu $165K til $235K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal heildarlauna

$189K - $221K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$165K$189K$221K$235K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

