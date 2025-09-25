Fyrirtækjaskrá
Instacart
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Gagnafræðistjóri

  • Öll Gagnafræðistjóri laun

Instacart Gagnafræðistjóri Laun

Miðgildi Gagnafræðistjóri launapakka in United States hjá Instacart er samtals $565K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025

Miðgildi launa
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Samtals á ári
$565K
Stig
L7
Grunnlaun
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
9 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Instacart?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Gagnafræðistjóri at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $1,205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Gagnafræðistjóri role in United States is $380,000.

Önnur úrræði