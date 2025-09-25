Fyrirtækjaskrá
Instacart
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Instacart Viðskiptavinaarrangur Laun

Meðaltal Viðskiptavinaarrangur heildarlauna in Canada hjá Instacart er á bilinu CA$115K til CA$164K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$131K - CA$155K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Viðskiptavinaarrangur at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$163,549. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Viðskiptavinaarrangur role in Canada is CA$115,196.

