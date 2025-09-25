Fyrirtækjaskrá
Instacart
Instacart Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Viðskiptarekstrarstjóri kjör hjá Instacart eru samtals $210K á year fyrir L6. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal heildarlauna

$193K - $219K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$170K$193K$219K$242K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá Instacart er árleg heildarlaun upp á $241,900. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Instacart fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er $170,150.

Önnur úrræði