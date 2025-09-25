Fyrirtækjaskrá
Instacart
Instacart Endurskoðandi Laun

Endurskoðandi kjör in United States hjá Instacart eru samtals $133K á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $143K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Instacart. Síðast uppfært: 9/25/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Instacart eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (50.00% árlega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Technical Accountant

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Endurskoðandi at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $188,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Endurskoðandi role in United States is $137,500.

