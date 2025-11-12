Fyrirtækjaskrá
InMobi Gagnarkitekt Laun

Meðaltal Gagnarkitekt heildarlauna in India hjá InMobi er á bilinu ₹3.57M til ₹4.89M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka InMobi. Síðast uppfært: 11/12/2025

Við þurfum bara 4 fleiri Lausnararkitekt innsendingarnars hjá InMobi til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá InMobi eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (1.19% á tímabil)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnarkitekt hjá InMobi in India er árleg heildarlaun upp á ₹12,983,232. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá InMobi fyrir Gagnarkitekt hlutverkið in India er ₹5,477,583.

Önnur úrræði