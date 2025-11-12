InMobi Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá InMobi eru samtals ₹7.52M á year fyrir SDE IV. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹6.81M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka InMobi. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá InMobi eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (1.19% á tímabil)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)