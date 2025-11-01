Ingram Micro Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Ingram Micro eru á bilinu ₹925K á year fyrir Software Engineer II til ₹1.65M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.11M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Ingram Micro. Síðast uppfært: 11/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
