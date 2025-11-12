Fyrirtækjaskrá
Infosys Gagnarkitekt Laun á Chennai Metropolitan Area

Gagnarkitekt kjör in Chennai Metropolitan Area hjá Infosys eru á bilinu ₹733K á year fyrir JL3A til ₹732K á year fyrir JL4. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹733K
₹733K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹732K
₹699K
₹0
₹33.2K
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnarkitekt hjá Infosys in Chennai Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á ₹2,145,648. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Infosys fyrir Gagnarkitekt hlutverkið in Chennai Metropolitan Area er ₹721,262.

Önnur úrræði