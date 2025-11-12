Fyrirtækjaskrá
Infosys Gagnarkitekt Laun á Canada

Gagnarkitekt kjör in Canada hjá Infosys eru samtals CA$122K á year fyrir JL5. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL5
Senior Solution Architect
CA$122K
CA$122K
CA$0
CA$0
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnarkitekt hjá Infosys in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$149,912. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Infosys fyrir Gagnarkitekt hlutverkið in Canada er CA$121,313.

Önnur úrræði