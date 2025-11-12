Infosys Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Infosys eru á bilinu $64.4K á year fyrir JL3B til $149K á year fyrir JL6A. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $100K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
$99.9K
$99.3K
$22
$607
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)