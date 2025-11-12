Infosys Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Pune Metropolitan Region

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Pune Metropolitan Region hjá Infosys eru á bilinu ₹510K á year fyrir JL3B til ₹1.07M á year fyrir JL5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Pune Metropolitan Region er samtals ₹909K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
₹494K
₹488K
₹0
₹6.5K
JL3A
₹610K
₹600K
₹0
₹10.4K
JL4
₹663K
₹652K
₹0
₹11.1K
JL5
₹1.07M
₹1.05M
₹11.1K
₹10.6K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)