Infosys
Infosys DevOps Verkfræðingur Laun á Pune Metropolitan Region

DevOps Verkfræðingur kjör in Pune Metropolitan Region hjá Infosys eru samtals ₹1.1M á year fyrir JL5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Pune Metropolitan Region er samtals ₹597K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
Systems Engineer(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹1.1M
₹1.1M
₹0
₹0
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir DevOps Verkfræðingur hjá Infosys in Pune Metropolitan Region er árleg heildarlaun upp á ₹1,605,776. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Infosys fyrir DevOps Verkfræðingur hlutverkið in Pune Metropolitan Region er ₹597,254.

