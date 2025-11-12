Infosys DevOps Verkfræðingur Laun á India

DevOps Verkfræðingur kjör in India hjá Infosys eru á bilinu ₹1.04M á year fyrir JL4 til ₹1.36M á year fyrir JL5. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹810K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹1.04M
₹1.03M
₹10.4K
₹0
JL5
₹1.36M
₹1.35M
₹10.2K
₹0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)