Infosys Gagnaverkfræðingur Laun á United States

Gagnaverkfræðingur kjör in United States hjá Infosys eru á bilinu $105K á year fyrir JL4 til $116K á year fyrir JL5. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $99K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infosys. Síðast uppfært: 11/12/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$105K
$104K
$0
$1.4K
JL5
$116K
$116K
$0
$0
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Infosys eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)