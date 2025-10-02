Fyrirtækjaskrá
  Laun
  Hugbúnaðarverkfræðingur

  Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  Sri Lanka

Infor Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Sri Lanka

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Sri Lanka hjá Infor eru samtals LKR 2.78M á year fyrir Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Sri Lanka er samtals LKR 3.18M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infor. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
(Byrjendaþrep)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá Infor?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Infor in Sri Lanka er árleg heildarlaun upp á LKR 17,549,918. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Infor fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Sri Lanka er LKR 3,105,675.

