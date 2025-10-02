Infor Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Hyderabad Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Hyderabad Area hjá Infor eru á bilinu ₹667K á year fyrir Associate Software Engineer til ₹1.69M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Hyderabad Area er samtals ₹1.21M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infor. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
