Infor Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Canada

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Canada hjá Infor eru á bilinu CA$93.1K á year fyrir Associate Software Engineer til CA$165K á year fyrir Principal Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Canada er samtals CA$103K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Infor. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
(Byrjendaþrep)
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Skoða 1 Fleiri þrep
CA$226K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Infor?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Infor in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$174,422. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Infor fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Canada er CA$103,375.

Önnur úrræði