Fyrirtækjaskrá
Info Edge
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Gæðatryggingarverkfræðingur

  • Greater Delhi Area

Info Edge Gæðatryggingarverkfræðingur Laun á Greater Delhi Area

Gæðatryggingarverkfræðingur kjör in Greater Delhi Area hjá Info Edge eru samtals ₹1.35M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Delhi Area er samtals ₹1.4M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Info Edge. Síðast uppfært: 11/12/2025

Meðaltal Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer
(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Info Edge?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gæðatryggingarverkfræðingur hjá Info Edge in Greater Delhi Area er árleg heildarlaun upp á ₹4,039,791. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Info Edge fyrir Gæðatryggingarverkfræðingur hlutverkið in Greater Delhi Area er ₹1,403,354.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Info Edge

Tengd fyrirtæki

  • Google
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði