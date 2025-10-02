Info Edge Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Delhi Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Delhi Area hjá Info Edge eru á bilinu ₹1.8M á year fyrir Senior Software Engineer til ₹4.88M á year fyrir Tech Lead/Team Lead. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Delhi Area er samtals ₹2.01M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Info Edge. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
