Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Delhi Area

Info Edge Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Delhi Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Delhi Area hjá Info Edge eru á bilinu ₹1.8M á year fyrir Senior Software Engineer til ₹4.88M á year fyrir Tech Lead/Team Lead. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Delhi Area er samtals ₹2.01M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Info Edge. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer
(Byrjendaþrep)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Nýjustu launaupplýsingar
Hvað eru starfsþrep hjá Info Edge?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti.

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Info Edge in Greater Delhi Area er árleg heildarlaun upp á ₹4,877,530. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Info Edge fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Delhi Area er ₹2,065,751.

