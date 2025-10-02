Fyrirtækjaskrá
Info Edge Vörustjóri Laun á Greater Delhi Area

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Greater Delhi Area hjá Info Edge er samtals ₹3.96M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Info Edge. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Samtals á ári
₹3.96M
Stig
B4
Grunnlaun
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Info Edge?

₹13.94M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögn
Starfsnámslaun

Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Info Edge in Greater Delhi Area er árleg heildarlaun upp á ₹4,874,730. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Info Edge fyrir Vörustjóri hlutverkið in Greater Delhi Area er ₹3,962,102.

Önnur úrræði