Indus Valley Partners Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Indus Valley Partners er samtals ₹1.52M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indus Valley Partners. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
Indus Valley Partners
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Samtals á ári
₹1.52M
Stig
L2
Grunnlaun
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Indus Valley Partners in India er árleg heildarlaun upp á ₹1,778,613. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Indus Valley Partners fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹1,515,301.

