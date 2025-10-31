inDriver Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Cyprus hjá inDriver er samtals €66.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka inDriver. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Samtals á ári
€66.6K
Stig
Senior
Grunnlaun
€66.6K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá inDriver?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá inDriver in Cyprus er árleg heildarlaun upp á €83,770. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá inDriver fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Cyprus er €65,536.

