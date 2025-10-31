inDriver Vöruhönnuður Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in Kazakhstan hjá inDriver er samtals KZT 23.19M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka inDriver. Síðast uppfært: 10/31/2025

Miðgildi launa
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Samtals á ári
KZT 23.19M
Stig
Middle
Grunnlaun
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Bónus
KZT 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Block logo
+KZT 30.29M
Robinhood logo
+KZT 46.48M
Stripe logo
+KZT 10.44M
Datadog logo
+KZT 18.28M
Verily logo
+KZT 11.49M
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá inDriver in Kazakhstan er árleg heildarlaun upp á KZT 33,351,911. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá inDriver fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in Kazakhstan er KZT 23,186,435.

