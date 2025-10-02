Fyrirtækjaskrá
Indra
Indra Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Chile

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Chile hjá Indra er samtals CLP 19.45M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indra. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Samtals á ári
CLP 19.45M
Stig
L2
Grunnlaun
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bónus
CLP 0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Indra?

CLP 152.53M

Nýjustu launaupplýsingar
Starfsnámslaun

Titlar sem eru innifaldir

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Indra in Chile sits at a yearly total compensation of CLP 21,290,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Chile is CLP 19,447,952.

Önnur úrræði