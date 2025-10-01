INDMoney Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá INDMoney er samtals ₹3.18M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka INDMoney. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
INDMoney
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹3.18M
Stig
L3
Grunnlaun
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹529K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá INDMoney?

₹13.94M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við laun

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögn
Starfsnámslaun

Leggja til

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at INDMoney in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,330,719. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at INDMoney for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Greater Bengaluru is ₹3,387,270.

