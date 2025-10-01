Fyrirtækjaskrá
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Japan

Indeed Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Japan

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Japan hjá Indeed eru á bilinu ¥12.34M á year fyrir L1 til ¥37.51M á year fyrir L3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Japan er samtals ¥25.35M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indeed. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L0
(Byrjendaþrep)
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
L1
Software Engineer I
¥12.34M
¥10.78M
¥1.37M
¥190K
L2
Software Engineer II
¥19.49M
¥12.86M
¥5.28M
¥1.35M
L2-II
Senior Software Engineer
¥30.5M
¥16.74M
¥11.3M
¥2.46M
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (8.35% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Indeed in Japan er árleg heildarlaun upp á ¥41,017,747. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Indeed fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Japan er ¥23,976,276.

