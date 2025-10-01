Indeed Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Austin Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Austin Area hjá Indeed eru á bilinu $110K á year fyrir L0 til $546K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Austin Area er samtals $280K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indeed. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L0
$110K
$105K
$0
$4.5K
L1
$144K
$112K
$22.6K
$8.9K
L2
$202K
$137K
$52.7K
$11.8K
L2-II
$255K
$155K
$78.6K
$21.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Indeed eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.4%
ÁR 3
Hjá Indeed eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.4% ávinst á 3rd-ÁR (8.35% ársfjórðungslega)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
