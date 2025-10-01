Fyrirtækjaskrá
Indeed
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vörustjóri

  • Öll Vörustjóri laun

  • Greater Austin Area

Indeed Vörustjóri Laun á Greater Austin Area

Vörustjóri kjör in Greater Austin Area hjá Indeed eru á bilinu $179K á year fyrir L2 til $687K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Austin Area er samtals $348K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Indeed. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L2
Associate Product Manager
$179K
$125K
$34.7K
$19K
L3
Product Manager
$192K
$132K
$44.9K
$14.5K
L4
Senior Product Manager
$353K
$173K
$160K
$20.5K
L5
Director
$494K
$230K
$202K
$62.8K
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Indeed eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (8.35% ársfjórðungslega)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vörustjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Indeed in Greater Austin AreaVörustjóri职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$687,400。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Indeed in Greater Austin AreaVörustjóri职位的年度总薪酬中位数为$350,000。

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Indeed

Tengd fyrirtæki

  • Glassdoor
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Rally Health
  • Udacity
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði